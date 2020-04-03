В Калининграде хотят разрешить строить гостиницы в зоне физкультуры и спорта

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Правительство Калининградской области намерено разрешить использовать под гостиничное обслуживание зоны физкультуры и спорта (Р-4) в Калининграде. Соответствующий приказ о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки областного центра опубликовано на портале правовой информации.

Перечень условно разрешённых видов использования участков в зоне Р-4 планируется дополнить видом «Гостиничное обслуживание». Приказ опубликован также на сайте администрации города в разделе «Общественные обсуждения», однако даты для обсуждения изменений не назначены (вероятно, в связи с карантином). Предложения по проекту можно отправлять в агентство по архитектуре и градостроению по адресу agrad@gov39.ru.

Как указано в ПЗЗ, зона Р-4 установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов физкультуры и спорта, а также сопутствующей инфраструктуры. Помимо спортивных объектов в этой зоне можно строить аптеки и пункты оказания первой помощи, объекты до размещения организаций дополнительного образования, общественные уборные, гидрометеостанции, объекты ОВД, гражданской обороны и спасательных служб, причалы и эллинги, а также объекты воздушного транспорта и скверы. В перечне условно разрешённых видов использования пока что числятся только культовые здания и сооружения.

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