В России отменили штрафы для застройщиков

В России решили со 2 апреля до конца года отменить штрафы для застройщиков многоквартирных домов. Также такие дома не будут включаться в реестр проблемных активов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт «Интерфакс».



На совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что недавно отрасль перешла на новую схему работы с использованием эскроу-счетов, поэтому, считает он, отрасли необходима помощь. «Распространение коронавируса привело к новым рискам, поэтому необходима поддержка отрасли жилищного строительства», — сказал он.

По словам Мишустина, решение о временной отмене штрафных санкций позволит бизнесу не опасаться угрозы банкротства и сохранить за собой перспективные проекты в сфере жилищного строительства, а покупателям получить свои квартиры.

Также в качестве мер поддержки правительство страны автоматически продлевает на год действие ряда срочных лицензий и разрешений, которые истекают в период с 1 марта и до конца 2020 года. «В том числе на строительство, производство лекарств, услуги связи, телерадиовещания и также на деятельность организаций, которые отвечают за безопасности. Аналогично мы поступим и в отношении аккредитации», — сказал он.