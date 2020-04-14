Крупин: продажи жилья у застройщиков в Калининграде упали до минимума

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Горвласти ожидают, что калининградские застройщики вскоре начнут массово обращаться за отсрочкой по арендным платежам за землю. Тема обсуждалась во вторник на оперативном совещании, которое прошло в режиме видеоконференции в мэрии, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Как отметил глава города Алексей Силанов, накануне в правительстве области состоялось заседание штаба «по поддержанию экономической стабильности». Среди утвержденных им мер — «временная отсрочка арендных платежей арендаторами — застройщиками земельных участков, на которых осуществляется строительство [жилья] с привлечением денежных средств граждан», отметил Алексей Силанов. Он поинтересовался у главы профильного комитета Артура Крупина, есть ли «понимание, как складывается ситуация по городу».

«Таких площадок достаточно много, вся информация консолидируется в министерстве контроля и надзора правительства Калининградской области, создан специальный чат: на сегодняшний день пока в основном аккумулируется информация о том, что падают продажи, количество заключенных сделок минимальное и в сравнении с мартом текущего года значительно сократилось», — ответил Артур Крупин. «Поэтому, конечно же, через какой-то период времени застройщики будут испытывать дефицит финансовых средств, вполне возможно, воспользуется этими мерами отсрочки платежей», — добавил он.

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