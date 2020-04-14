Трусенева: школьникам без интернета задания передают на бумаге и флешках

Не у всех школьников региона есть доступ к интернету, таким ребятам задания приносят учителя на флешках или бумажных носителях. Об этом журналистам во вторник, 14 апреля, сообщила министр образования региона Светлана Трусенева, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Что касается мест, где нет интернета и электронного обучения, то в первую очередь это мобильная связь, которая на сегодня покрывает все точки связи, и передача на флешке и бумажных носителей заданий нашим школьникам. Передают учителя по договоренности с родителями. Механизм разный. И также забираются выполненные задания. Либо пересылается в виде сообщений, фотографий по мобильной связи», — сказала Трусенева.

Министр также пояснила, что семьям, у которых нет возможности обеспечить детей компьютерами для обучения по договоренности со школами предоставляется необходимое оборудование. Однако не все семьи его принимают, так как не готовы нести ответственность за технику.