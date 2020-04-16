Путин предложил запустить в России льготную ипотеку под 6,5%

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Для поддержания строительной отрасли в кризис президент России Владимир Путин предложил ввести льготную ипотеку.

«Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль, дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия», — заявил Путин в четверг, 16 апреля, на совещании по поддержке строительной отрасли, передаёт ТАСС.

По словам президента, в рамках новой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей — в Москве и Санкт-Петербурге. Всё, что выше этого уровня, планирует субсидировать государство.

За льготной ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года, но пониженная ставка должна действовать весь срок кредита. По предварительным оценкам, на реализацию программы необходимо 6 млрд рублей, добавил президент.


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