Оперштаб: если в поселке нет аптеки, доехать до ближайшей можно на автобусе

Оперштаб: если в поселке нет аптеки, доехать до ближайшей можно на автобусе
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жители отдаленных поселков региона могут пользоваться общественным транспортом, чтобы ездить в аптеку и не предъявлять при этом справок. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 16 апреля, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В редакцию «Нового Калининграда» с таким автобусом обратились жители одного из поселков Гурьевского городского округа. Они отметили, что справки с работы, с которой можно ездить в общественном транспорте у пенсионеров нет и быть не может, а ближайшая аптека находится в другом поселке.

«До аптеки можно до ближайшей [ехать на общественном транспорте], даже если она в соседнем посёлке», — пояснили в пресс-службе штаба. Отметим, что этот момент в документах, опубликованных областным правительством, никак не прописан.

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