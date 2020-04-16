Президент хочет субсидировать ставки по кредитам для застройщиков

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по повышению доступности кредитов для застройщиков.

«Предлагаю в этом случае также субсидировать процентную ставку. Но подчеркну: такая помощь будет предоставлена компаниям, которые сохранят занятость. Подробные критерии на этот счёт прошу определить правительство и как можно быстрее, до конца текущего месяца», — заявил он в ходе совещания в четверг, 16 апреля.

По его словам, получая поддержку, компании должны взять на себя обязательство по вводу домов в срок.

«Знаю, что Правительство уже определило объёмы средств, которые предполагается направить на поддержку программы кредитования строительной отрасли. Это 12 миллиардов рублей. Прошу максимально быстро запустить этот механизм, также до конца апреля», — добавил президент.

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