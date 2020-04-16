Минстрой прогнозирует падение спроса на жильё в два раза

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Минстрой России ожидает двукратного падения спроса на жилую недвижимость в России после завершения режима самоизоляции. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил Минстроя РФ Владимир Якушев, передаёт «Интерфакс».

«Сегодня мы наблюдаем, что на рынке во всех субъектах РФ спрос упал уже на 30%, и в дальнейшем мы видим, что такая ситуация будет развиваться по нарастающей. После того, как мы выйдем из режима самоизоляции, коллеги говорят, что спрос у нас может упасть как минимум до 50% и больше», — сказал Якушев в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина о положении дел в отрасли.

Он добавил, что в этих условиях необходимо поддержать жилищное строительство.

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