Главное о коронавирусе в четверг, 16 апреля

В Калининградской области подтверждено ещё 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Итого число заболевших достигло 92. У двоих из восьми новых заболевших коронавирус выявлен после госпитализации с пневмонией, у четверых обследование проведено на фоне появившихся респираторных проявлений заболевания, у двоих болезнь проходит в бессимптомной форме и выявлена при активном обследовании после контакта с заболевшими ранее. За всё время в регионе выздоровели 28 человек, 1 умер.

В России за минувшие сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Скончались 34 человека, выздоровели — 318. В ВОЗ обеспокоены ситуацией с заболеваемостью в России и некоторых других странах. В Минздраве РФ прогнозируют, что снижение случаев заражения коронавирусом в столице и регионах начнется только летом.

В Варшаве караул у могилы Неизвестного солдата теперь обязан нести службу в масках. С понедельника жителям Польши хотят разрешить посещать леса и парки. Также обсуждается возможность увеличения количества людей, которые могут одновременно находиться в магазинах и храмах. В Литве решили смягчить условия карантина для бизнеса и разрешили возобновить работу небольшим непродовольственным магазинам, а также поставщикам бытовых и ремонтных услуг.

Прокуратура Калининграда открыла горячую линию по вопросам ограничений из-за коронавируса. Для получения разъяснений можно обращаться по телефонам 608-222, 21-53-19 в четверг, 16 апреля, до 18:00, а также в пятницу, 17 апреля, с 9:00 до 17:00. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что хоть принимаемые в России меры «кажутся нелогичными на первый взгляд», они «гораздо более гибкие, чем режимы в странах ЕС или КНР». Полиция утверждает, что вынуждена в день проводить по тысяче профилактических бесед с горожанами, которых встречают на улице.

Большинство россиян готовы соблюдать режим самоизоляции, следует из опроса АНО «Национальные приоритеты». Больше половины опрошенных готовы к продлению карантина в мае. На сайте областного правительства заработал сервис, который позволяет работодателям отправлять информацию о справках для поездок на работу, выданных сотрудникам. «Янтарьэнерго» предупреждает о мошенниках, которые пытаются попасть в квартиры калининградцев, представляясь энергетиками.

По словам Владимир Путина, все торжества, включая парад Победы и шествие «Бессмертного полка», пройдут позже в 2020 году.