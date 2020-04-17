Власти планируют распространить льготную ипотеку под 6,5% только на новостройки

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Планируется, что новая программа льготной ипотеки под 6,5% будет работать только с новостройками. Об этом в пятницу на Первом канале заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передаёт «Интерфакс».

«В апреле мы наблюдаем падение объемов запрашиваемой ипотеки, в отдельных регионах это падение составляет 70-80%. Нам необходимо стимулировать строительную отрасли и это возможно сделать через увеличение спроса на жилье. Поэтому льготные условия ипотеки распространяются только на первичный рынок жилья», — сказал Хуснуллин.

По его словам, также льготы не смогут получить граждане, уже взявшие ипотечные кредиты ранее.

«Средства, привлеченные новыми кредитами, пойдут на достройку жилья. Это позволит не допустить появления новых обманутых дольщиков, а также поддержит строительный бизнес», — добавил вице-премьер.

Ранее Владимир Путин сообщил о введении в России новой льготной ипотеки под 6,5% для поддержки строительной отрасли. Она будет распространяться на жильё до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей — в Москве и Санкт-Петербурге. Всё что выше этого уровня, планирует субсидировать государство.

Также власти намерены предоставить госгарантию «Дом.РФ» в размере 50 млрд рублей, чтобы корпорация выкупала у застройщиков квартиры для этой программы.

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