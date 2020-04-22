Строители региона отчитываются о «постепенном повышении продаж»

Строительная отрасль региона не снижала темпы из-за введенных ограничений, в последнее время наблюдается повышение продаж. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства в среду, 22 апреля, со ссылкой на президента Союза строителей Калининградской области Бориса Калинина.



В настоящее время в стадии строительства в области находится более 200 многоквартирных домов общей площадью 1 млн 300 тыс. кв. метров. В этом году к вводу планируется 980 тыс. кв. метров жилья, по информации главы профильного областного министерства Сергея Черномаза, эта цифра еще не корректировалась. В частности, на востоке Калининграда строится самый большой многоквартирный дом в регионе: 16-этажное здание рассчитано на 810 квартир. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована в текущем году.

Президент Союза строителей Калининградской области Борис Калинин отметил, что «ожидаемый спад спроса на рынке недвижимости после введения режима самоизоляции в настоящий момент сменяется на постепенное повышение продаж», рассказали в пресс-службе. По его словам, «все процессы идут в штатном режиме, в том числе поставка стройматериалов».

Ранее сообщалось, что продажи жилья в Калининградской области упали до минимума.