Путин поручил отменить штрафы для подрядчиков по госконтрактам

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству по итогам совещания о поддержке строительной отрасли на фоне пандемии коронавируса. Документ опубликован на сайте Кремля.



В том числе президент поручил принять решение по увеличению аванса по госконтрактам до 50%, продолжить ранее запланированные работы по строительству и ремонту транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры, а также освободить подрядчиков от штрафов, если проблема связана с мерами против COVID-19.

«Предоставление возможности государственным заказчикам не применять ряд штрафных санкций к исполнителям работ по государственным контрактам на реализацию проектов в области строительства объектов капитального строительства в случае, если их неисполнение вызвано ограничениями, связанными с мерами по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», — указано в тексте поручения.