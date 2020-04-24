Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, сообщается на сайте правительства России. Ранее эту программу анонсировал президент Владимир Путин.



Программа будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Льготная ипотека распространяется на жильё стоимостью до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей — в Петербурге и Москве. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%.

«Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. новых жилищных кредитов. Она станет хорошим подспорьем для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей», — уверены в правительстве.