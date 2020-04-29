Власти разрешили кинотеатрам временно не платить за аренду федерального имущества

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Кинотеатрам и стоматологиям разрешили временно не платить за аренду федерального имущества. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте кабмина, мера затронет представителей малого и среднего бизнеса. Освобождение будет действовать по платежам за апрель — июнь 2020 года и поддержит предпринимателей в условиях новой коронавирусной инфекции.

«Большинство компаний из пострадавших отраслей уже получили возможность оформить льготы по аренде федерального имущества. Послабления действуют для сферы туризма, бытовых услуг, негосударственных образовательных учреждений, гостиничного и ресторанного бизнеса, услуг в сфере культуры», — напоминает пресс-служба правительства.

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