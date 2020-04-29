Песков: дату окончания эпидемии коронавируса в России назвать невозможно

Песков: дату окончания эпидемии коронавируса в России назвать невозможно
Дмитрий Песков. Виталий Невар / Новый Калининград
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Кремль руководствуется пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса COVID-19 в России невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы руководствуемся пониманием чётким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно», — цитирует Пескова «Коммерсант». На вопрос о вероятности прогноза сингапурских учёных, которые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа, пресс-секретарь посоветовал «звонить в Сингапур».

За последние сутки в России зарегистрирован 5841 новый случай COVID-19. Общее количество заразившихся превысило 99 тысяч человек. Накануне президент Владимир Путин продлил нерабочий период до 11 мая.

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