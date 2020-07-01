Мишустин увеличил максимальную сумму льготной ипотеки

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Ипотечное кредитование

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального размера льготной ипотеки, сообщает пресс-служба правительства страны.

Максимальная сумма кредита для жителей регионов России увеличена с 3 млн до 6 млн рублей, для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 8 млн до 12 млн рублей.

Ранее расширить программу льготной ипотеки предложил президент Владимир Путин. Льготная ипотека позволяет взять кредит на покупку квартиры в новостройке под 6,5%. Подробнее о том, как устроена эта программа — в обзоре «Недвижимости Нового Калининграда».

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить на Facebook Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter