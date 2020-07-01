Мишустин увеличил максимальную сумму льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального размера льготной ипотеки, сообщает пресс-служба правительства страны.
Максимальная сумма кредита для жителей регионов России увеличена с 3 млн до 6 млн рублей, для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 8 млн до 12 млн рублей.
Ранее расширить программу льготной ипотеки предложил президент Владимир Путин. Льготная ипотека позволяет взять кредит на покупку квартиры в новостройке под 6,5%. Подробнее о том, как устроена эта программа — в обзоре «Недвижимости Нового Калининграда».
Давайте дружить в социальных сетях