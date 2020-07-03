В Калининграде решили отремонтировать дома на Ленинском проспекте до Южного вокзала

В областном центре планируют провести капитальный ремонт домов на Ленинском проспекте от эстакадного моста до Южного вокзала. Об этом сообщил министр строительства региона Сергей Черномаз во время рабочего выезда в пятницу, 3 июля.

«Мы сейчас направляем на согласование архитектурному сообществу концепцию продолжения по Ленинскому проспекту, каким образом у нас реализован первый этап и как может вообще выглядеть в принципе продолжение Ленинского проспекта», — рассказал чиновник.

Он отметил, что Ленинский проспект условно можно разделить на «четыре-пять подэтапов», что позволит «создавать предпосылки для создания общественных пространств». «Посмотрим, как сейчас заиграет после реализации Биржевой сквер. И потом точно так же концептуально [будет проходить] развитие и капитальный ремонт оставшейся части Ленинского проспекта. В той части есть то ли один, то ли два объекта культурного наследия. Собственно говоря, нужно учитывать те доминанты и те старые здания, которые нужно сохранить, а не просто „натянуть“ на них фасад с точки зрения ремонтных работ, — отметил Сергей Черномаз. — Хотелось бы, чтобы капитальный ремонт для объектов культурного наследия заканчивался не просто покраской фасада, а даже отчасти восстановлением исторических элементов, которые со временем были утрачены».

Сейчас подрядчик выполняет капремонт домов вокруг Биржевого сквера на Ленинском проспекте. Как отметили в областном правительстве, для них разработали цветовые решения «с учётом комплексного восприятия окружающей застройки». Проект должен быть реализован до конца года.