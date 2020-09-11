Правительство выделяет Балтийску 20,9 млн рублей на расселение аварийного дома

Алексей Милованов / Новый Калининград
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области выделяет Балтийску 20,9 млн рублей на расселение аварийного дома на ул. Подгорной,35. Постановление об этом опубликовано на портале правовой информации.

Деньги выделяются «на компенсацию расходов муниципального образования в части разницы между расселяемыми и приобретаемыми площадями жилых помещений в целях переселения граждан в срок до 31 декабря 2020 года». Балтийск должен предоставить из местного бюджета 711 тыс. рублей на те же цели.

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