Правительство выделяет Балтийску 20,9 млн рублей на расселение аварийного дома

Правительство Калининградской области выделяет Балтийску 20,9 млн рублей на расселение аварийного дома на ул. Подгорной,35. Постановление об этом опубликовано на портале правовой информации.
Деньги выделяются «на компенсацию расходов муниципального образования в части разницы между расселяемыми и приобретаемыми площадями жилых помещений в целях переселения граждан в срок до 31 декабря 2020 года». Балтийск должен предоставить из местного бюджета 711 тыс. рублей на те же цели.
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