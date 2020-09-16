В Зеленоградске разрешили ввести в эксплуатацию долгострой на променаде

В Зеленоградске разрешили ввести в эксплуатацию апарт-отель на променаде. Как сообщается на сайте администрации города соответствующее разрешение выдало областное агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области.



В марте 2015 года прокуратура потребовала признать незаконным выданное местной администрацией разрешение на строительство гостиницы на променаде в Зеленоградске. В ходе проверки выяснилось, что градостроительным планом земельного участка, на котором находится здание, определено, что предельная его высота должна быть 18 метров. Однако, согласно проектной документации, высота постройки составляла 18,59 метра.

Кроме того, выяснилось, что балконы гостиницы расположены над соседней территорией променада, что запрещено действующим законодательством.. При этом, как утверждала прокуратура, администрация города пошла на нарушения, выдав разрешение на отклонение от предельных параметров строительства.

В сентябре 2015 года суд признал здание на улице Пугачева, 8а, самовольной постройкой и постановил его демонтировать. Но оказалось, что у владельца возникли проблемы со сносом части недостроя. Так как каркас объекта выполнен из монолитного железобетона с высокой насыщенностью арматурой, то работы по демонтажу могли быть проведены только с использованием тяжелой строительной техники. Чтобы снести здание, технике пришлось бы выехать на променад, что запрещено.

В мае 2018 года суд разрешил не сносить здание, а реконструировать его. В частности, собственника обязали демонтировать выступающие балконы и обеспечить 6-метровое расстояние до здания санатория на смежном участке. Работы начались в феврале 2019 года.