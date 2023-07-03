Застройщик: в ближайшее время новостройки в Калининграде дешеветь не будут

В ближайшее время цены на новостройки снижаться не будут, заявил директор «КПД-Калининград» Павел Новик, передаёт «РБК-Калининград».



По его словам, в начале 2022 года произошло резкое повышение стоимости квадратного метра, но это не сдержало покупателей, которые активно приобретали квартиры. Однако весной спрос на недвижимость резко упал.

«В прошлом году у нас среди покупателей почти не было приезжих, покупали в основном местные жители. Но за первый квартал 2023 года, и уже даже за второй квартал, рост продаж увеличился в два раза. Стоимость квадратного метра у нас не снижается, в среднем по региону она варьируется в пределах 100 тысяч рублей», — сказал Новик

Предприниматель уверен, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения цен на новые квартиры. Число желающих приобрести жильё растёт, причем 30% клиентов — из других регионов. Застройщик считает, что есть тенденция к восстановлению рынка недвижимости и возвращению к докризисным показателям.