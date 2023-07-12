Рядом с Янтарной мануфактурой собираются построить многоквартирный дом

Рядом со зданием Янтарной мануфактуры в Калининграде планируют построить многоквартирный дом. Это следует из информации об экспертизе проекта, опубликованной в Едином реестре заключений.



Дом появится на земельном участке с кадастровым номером 39:15:151401:321, на пересечении улицы Портовой и Ленинского проспекта. Застройщиком выступает компания «Меркурий». Документацию разрабатывали компании «ЭкспертПроектРеставрация», «Строй Эксперт» и «Энергия», проект прошел негосударственную экспертизу.

Сейчас на участке под строительство дома находится комплекс, включающий административное здание, автосервис и прокат автомобилей. Площадь территории составляет 4670 кв.м.

По данным из Единого госреестра юрлиц, учредителем и гендиректором компании «Меркурий» с 2022 года выступает Александр Шляховой. Основной вид деятельности организации — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По сведениям портала Rugrad, ранее учредителем «Меркурия» был бывший вице-премьер областного правительства Гарри Гольдман.

Ранее стало известно о планах по строительству многоэтажки напротив участка с автомойкой, у эстакадного моста. Проект семиэтажного здания на пересечении улицы Портовой и Ленинского проспекта в ноябре 2022 года утвердил областной градосовет. Застройщиком выступает компания «Патефон».