Рядом с Янтарной мануфактурой собираются построить многоквартирный дом

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

Рядом со зданием Янтарной мануфактуры в Калининграде планируют построить многоквартирный дом. Это следует из информации об экспертизе проекта, опубликованной в Едином реестре заключений.

Дом появится на земельном участке с кадастровым номером 39:15:151401:321, на пересечении улицы Портовой и Ленинского проспекта. Застройщиком выступает компания «Меркурий». Документацию разрабатывали компании «ЭкспертПроектРеставрация», «Строй Эксперт» и «Энергия», проект прошел негосударственную экспертизу.

Сейчас на участке под строительство дома находится комплекс, включающий административное здание, автосервис и прокат автомобилей. Площадь территории составляет 4670 кв.м.

По данным из Единого госреестра юрлиц, учредителем и гендиректором компании «Меркурий» с 2022 года выступает Александр Шляховой. Основной вид деятельности организации — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По сведениям портала Rugrad, ранее учредителем «Меркурия» был бывший вице-премьер областного правительства Гарри Гольдман.

Ранее стало известно о планах по строительству многоэтажки напротив участка с автомойкой, у эстакадного моста. Проект семиэтажного здания на пересечении улицы Портовой и Ленинского проспекта в ноябре 2022 года утвердил областной градосовет. Застройщиком выступает компания «Патефон».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter