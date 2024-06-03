Власти разрешили построить семиэтажный дом в районе эстакадного моста

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Правительство Калининградской области разрешило построить многоэтажный жилой дом в районе «Янтарной мануфактуры» в Калининграде. Министерство по градостроительной политике региона выдало разрешение на строительство компании «Меркурий» 21 мая. Информация содержится в реестре разрешений на строительство министерства.

ООО «Меркурий» намерено возвести многоквартирный жилой дом на Ленинском пр-кте — ул. Портовой на участке с кадастровым номером 39:15:151401:321. Общая площадь здания −10,388 тыс. кв. м; жилая площадь — 6,57 тыс. кв. м; Количество надземных этажей — 7.

О том, что на этом участке планируется строительство, стало известно год назад. Документацию разрабатывали компании «ЭкспертПроектРеставрация», «Строй Эксперт» и «Энергия», проект прошел негосударственную экспертизу.

На участке под строительство дома находится в частной собственности, на его территории располагались комплекс, включающий административное здание, автосервис и прокат автомобилей. Площадь территории — 4,67 тыс. кв.м.

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