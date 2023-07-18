В Калининградской области резко сократился ввод жилья

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Калининградской области существенно снизился объем вводимого жилья. Особенно сильно «просел» ввод многоквартирных домов, сообщает Единый ресурс застройщиков.

В январе-июне этого года в регионе введено 507,7 тыс. квадратных метров жилья — на 25,1% (на 170,1 тыс. квадратных метров) меньше, чем за первое полугодие 2022 года. За этот же период ввод многоквартирных домов в Калининградской области составил 212,9 тыс. квадратных метров, что на 32,6% (на 103,1 тыс. квадратных метров) меньше периода прошлого года.

Отставание от темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в Калининградской области третий месяц подряд. В целом тенденция усугубилась в июне: введено 131,9 тыс. м² жилья (на 26,5%, или на 47,5 тыс. м² меньше), однако падение оказалось не таким сильным из-за небольшого наращивания объемов ввода многоквартирных домов (введено 93,9 тыс. м² площади, что на 21,9% меньше значения за тот же период 2022 года).

В первом полугодии региона оказался на 27 месте в России по вводу жилья, в июне — на 17.

При этом в июне доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в Калининградской области составила 71,2%, что на 4,1 п.п. больше аналогичного значения за тот же период 2022 года. По этому показателю Калининградская область занимает 4 место в Российской Федерации среди 85 регионов.



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