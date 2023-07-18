В Янтарном разрешили построить три многоквартирных дома на ул. Советской

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Муниципалитеты

Областные власти выдали разрешение на строительство трех среднеэтажных многоквартирных домов в Янтарном. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.

Здания появятся на земельном участке с кадастровым номером 39:22:010006:501, недалеко от гостиницы «Акватория». Общая площадь зданий составит 4866 кв. м, 2031 кв. м и 3582 кв. м. Все они будут четырехэтажными. Разрешение на возведение домов получила компания «СЗ „Балтийский Атриум“», оно действует до 10 апреля 2025 года.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителями фирмы-застройщика являются Юрий Находкин и Владимир Зарин, гендиректором — Ольга Маркова.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter