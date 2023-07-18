В Янтарном разрешили построить три многоквартирных дома на ул. Советской

Областные власти выдали разрешение на строительство трех среднеэтажных многоквартирных домов в Янтарном. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.



Здания появятся на земельном участке с кадастровым номером 39:22:010006:501, недалеко от гостиницы «Акватория». Общая площадь зданий составит 4866 кв. м, 2031 кв. м и 3582 кв. м. Все они будут четырехэтажными. Разрешение на возведение домов получила компания «СЗ „Балтийский Атриум“», оно действует до 10 апреля 2025 года.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителями фирмы-застройщика являются Юрий Находкин и Владимир Зарин, гендиректором — Ольга Маркова.