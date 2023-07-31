Калининградстат фиксирует снижение цен на жилье в регионе

Во втором квартале 2023 года в Калининградской области наблюдается снижение цен на жилье по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Калининградстата.



В ведомстве отмечают, что подешевели все типы жилья, кроме элитного. Средняя цена за квадратный метр квартир низкого качества составила 45 296 рублей (годом ранее — 54 247 рублей), среднего — 94 209 рублей (годом ранее — 105 297 рублей), улучшенного — 105 926 рублей (годом ранее — 123 873 рубля). Элитное жилье, напротив, подорожало: стоимость «квадрата» на конец второго квартала 2023 года составила 202 381 рубль (годом ранее — 192 973). В целом средняя стоимость квадратного метра жилья в регионе оценивается по состоянию на конец июня в 95 360 рублей.

Снижение цен на жилье наблюдается также в сравнении с первым кварталом 2023 года. «В большей степени понижение коснулось квартир улучшенного качества, предлагавшихся на вторичном рынке (-3,6%) и первичном рынке (-1%)», — отметили в Калининградстате.