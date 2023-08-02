Компании Евгения Морозова разрешили построить многоквартирный дом в Зеленоградске

Региональные власти разрешили построить на улице Лермонтова в Зеленоградске многоквартирный жилой дом со встроенными административными помещениями. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Четырехэтажное здание появится в районе отеля «Королева Луиза», его общая площадь составит 1236 кв. м. Разрешение на строительство получила компания «Восток Сити», оно действует до 14 апреля 2024 года.

По данным из Единого госреестра юрлиц, учредителем компании «Восток-Сити» выступает Евгений Морозов, гендиректором — Вадим Яковлев. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий.