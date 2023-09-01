Участок под застройку многоэтажными домами на Острове передают питерской компании

Территория на Острове в Калининграде под многоэтажную жилую застройку и деловое управление площадью 11 614 кв. м передают компании из Санкт-Петербурга «Смоленское». Информация о результатах торгов опубликована на сайте электронной площадки «ТЭК-Торг».



На аукцион был выставлен участок с кадастровым номером 39:15:140505:270 на углу Триумфальной аллеи и Солнечного бульвара. Согласно протоколу, на торги поступила только одна заявка — от компании «Смоленское», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. С этой организацией решено заключить договор по начальной цене контракта — 290,4 млн рублей.

На торги также выставляли четыре земельных участка вдоль Аллеи Чемпионов общей площадью 2,3 га (кадастровые номера 39:15:140502:195, 39:15:140502:205, 39:15:140502:206, 39:15:140502:207. Начальная цена по этому лоту составляла 593,4 млн рублей, но на него не поступило ни одной заявки.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителем и гендиректором компании «Смоленское» выступает Елена Некрасова. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий. «Смоленское входит» в группу компаний «Лидер Групп», основанную сенатором Александром Некрасовым.