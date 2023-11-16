Калининградстат: в регионе за последние два года удвоились цены на элитное жилье

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининградской области с 2021 года вдвое выросли цены на элитное жилье. Такие данные приводит Калининградстат, опубликовавший 16 ноября доклад об изменениях цен на жилье на протяжении десяти лет.

В 2021 году средняя стоимость элитного жилья на первичном рынке оценивалась в 100 918 рублей за квадратный метр, а в 2023 году такое жилье оценивается уже в 199 653 рублей за метр.

Стоит отметить, что вторичное элитное жилье в этом году стоит больше, чем первичное (205 407 рублей за метр). При этом его цена показала снижение по отношению к 2022 году (тогда его оценивали в 227 451 рублей за метр).

В начале этого месяца Калининградстат отмечал, что в третьем квартале по сравнению с предыдущим элитные квартиры на первичном рынке подорожали на 1,6%, а на вторичном — на 1,5%.

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