Госдума одобрила новые правила капремонта многоэтажек

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Сроки проведения капитального ремонта многоквартирных домов в России будут зависеть от степени изношенности зданий. Соответствующий закон приняла Государственная дума в третьем, окончательном чтении.

Документ, вступающий в силу 1 сентября 2024 года, вносит изменения в Жилищный кодекс. Теперь не только региональные власти, но и сами собственники квартир смогут инициировать обследование многоэтажки. Если дом в плохом состоянии, а его капитальный ремонт запланирован лишь через несколько лет, местные власти или жильцы могут заказать экспертизу, которая определит состояние здания. На ее основании сроки капремонта могут быть ускорены.

Саму процедуру такого технического обследования планируют отдать на усмотрение местных властей, а кабмин составит список требований к регламенту.

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