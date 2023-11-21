Винный погреб, ресторан и лифт: проект гостиницы в замке Прейсиш-Эйлау прошел экспертизу

Проект адаптации замка Прейсиш-Эйлау под гостиницу прошел историко-культурную экспертизу. Информация об этом появилась на сайте Службы государственной охраны объектов культурного значения.



Согласно экспертному заключению, создание гостиницы в старинном здании в Багратионовске не нанесет вреда постройке. В проект адаптации форбурга замка под современное использование входит перепланировка помещений, утепление кровли, установка окон, усиление стен, перегородок и межэтажных перекрытий, демонтаж аварийных лестниц, полов и потолков с их полной заменой, гидроизоляция фундамента, создание систем водоотвода от стен и устройство отмостки. В форбурге замка планируют установить лифт. Во время последней, незаконченной, реконструкции объекта в 90-х годах прошлого века конструкцию стен усилили внутренним металлическим каркасом, который современный проект предлагает сохранить, но обработать от коррозии.

Согласно экспертизе, в замке хотят создать лобби-бар, многофункциональный зал, ресепшн и винный погреб, этажи со второго по четвертый отводят под размещение постояльцев гостиницы.

Экспертная оценка документов была выполнена специалистами из Санкт-Петербурга под руководством Максима Лавриновского, заказчиком выступила компания «ГринАртДевелопмент».

В 2022 году петербургская компания «ГринАртДевелопмент» приобрела форбург замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовске за 7,6 млн рублей. Весной этого года на территории начались противоаварийные работы. По задумке инвесторов, Прейсиш-Эйлау должен стать мультифункциональным пространством с гостиницей, рестораном, выставочными залами и концертной площадкой.