С начала года года калининградцы взяли в ипотеку на строительство ИЖД более 2 млрд рублей

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В октябре произошел резкий скачок выдачи ипотечных кредитов на строительство индивидуальных жилых домов в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-центр регионального отделения ПАО Сбербанк.

Объём выдачи ипотечных кредитов в сравнении с сентябрем вырос на 20% и составил рекордные 365 млн рублей. Доля ИЖС в общей структуре количества выданной ипотеки впервые достигла 13%.

Всего с начала 2023 года кредиты на индивидуальное жилищное строительство в «Сбере» в Калининградской области оформили более 600 раз на общую сумму более 2 млрд рублей.

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По данным областных властей, в регионе площадь строящегося индивидуального жилья практически равна площади жилья в возводимых многоквартирных домах. По итогам года ожидается, что будет введено ИЖД площадью 570 тыс. квадратных метров.

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