С начала года года калининградцы взяли в ипотеку на строительство ИЖД более 2 млрд рублей

В октябре произошел резкий скачок выдачи ипотечных кредитов на строительство индивидуальных жилых домов в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-центр регионального отделения ПАО Сбербанк.



Объём выдачи ипотечных кредитов в сравнении с сентябрем вырос на 20% и составил рекордные 365 млн рублей. Доля ИЖС в общей структуре количества выданной ипотеки впервые достигла 13%.

Всего с начала 2023 года кредиты на индивидуальное жилищное строительство в «Сбере» в Калининградской области оформили более 600 раз на общую сумму более 2 млрд рублей.

Воронка кризиса: что происходит на строительном рынке региона и чем это грозит

По данным областных властей, в регионе площадь строящегося индивидуального жилья практически равна площади жилья в возводимых многоквартирных домах. По итогам года ожидается, что будет введено ИЖД площадью 570 тыс. квадратных метров.