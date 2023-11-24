В Калининградской области подорожало вторичное жильё низкого качества

В Калининградской области в III квартале 2023 года самый значительный рост цен на недвижимость зафиксирован в категории вторичного жилья низкого качества. Такие квартиры подорожали в среднем на 6,8% относительно предыдущего квартала, стоимость квадратного метра составила порядка 48 тыс. рублей. Данные приводит Калининградстат.



«Вторичка» среднего качества подорожала на 0,2%. Квадратный метр здесь стоит около 94 тыс. рублей. Жильё улучшенного качества в данной категории выросло в цене на 3,2% (109 тыс. рублей за кв. метр), элитное — на 1,5% (205 тыс. рублей за кв. метр).

Продолжают расти в цене и новостройки. В этой категории в III квартале больше всего подорожало жильё улучшенного качества. Цена выросла на 4%. Стоимость «квадрата» составляет 104 тыс. рублей. «Первичка» среднего качества подорожала на 0,2% ( порядка 87 тыс. рублей за кв. метр), элитные квартиры — на 1,6 % (около 200 тыс. за «квадрат»).

В среднем по стране новостройки подорожали в III квартале на 4,1%, вторичное жильё — на 2,3%.

Согласно данным на основе фактических сделок, которые приводит статистический сервис «СберИндекс», в октябре квадратный метр в первичном жилье в Калининградской области стоил в среднем 111 тыс. рублей.