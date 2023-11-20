Цены на новостройки в Калининградской области продолжают расти

Новостройки в Калининградской области продолжают расти в цене на фоне повышения ключевой ставки. Данные на основе фактических сделок на первичном рынке недвижимости региона приводит статистический сервис «СберИндекс».



Впервые в этом году ключевая ставка была повышена в июле с 7,5 до 8,5%. Тогда стоимость квадратного метра в новостройках составляла порядка 105 тыс. рублей. С того времени ставку повышали ещё трижды, доведя показатель до 15%. К концу октября цена «квадрата» в «первичке» составляла уже практически 111 тыс. рублей.

В среднем по России показатель за тот же период вырос со 135 до 142 тыс. рублей.

Предложение на первичном рынке региона, по данным портала «Авито Недвижимость», в октябре выросло на 39%, в то время как спрос — всего на 1%.