Новогодняя аренда жилья в Калининграде подорожала на четверть

За год краткосрочная аренда жилья на новогодние праздники подорожала в Калининграде на 26%, до 4250 рублей за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрия Кузнецова.



По его словам, Калининград входит в список городов с самой большой динамикой роста цен. На первом месте — Сортавал (Карелия), где посуточная аренда выросла на 30%, до 9729 рублей за сутки. В Сочи и Адлере цены, как и в Калининграде, увеличились на 26%, до 5920 и 4604 рублей соответственно.

По данным аналитиков «Суточно.ру», годовой прирост цен на краткосрочную аренду в новогодние праздники в Зеленоградске составил 23% (до 5344 рублей), Нижнем Новгороде — 19% (6471 рубль), Сириусе — 18% (5707 рублей), Санкт-Петербурге — 16% (5440 рублей), Кисловодске — 15% (4944 рублей), Москве — 14% (6102 рубля), Петрозаводске — 9% (5314 рублей), Ярославле — 2% (5908 рублей).

В среднем по России стоимость краткосрочной аренды квартир и апартаментов увеличилась на 15%, до 6110 рублей за сутки. «Цены ближе к Новому году, скорее всего, уже расти не будут. Арендодатели выставляют их заранее и фиксируют. Но лучше бронировать жилье уже сейчас, так как хороших объектов остается все меньше», — отметил Кузнецов.