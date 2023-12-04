В России объём непроданных квартир в новостройках достиг нового рекорда

Объём нераспроданного жилья в российских новостройках на 1 ноября 2023 года составил 71,1 млн кв. м, что на 5,4 млн кв. м больше, чем год назад. Это стало рекордным показателем с января 2020 года, пишет РБК на основе анализа данных Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ».



Доля нераспроданных квартир выросла до 67% от общего объёма жилья, находящегося в стадии строительства. Более половины такого жилья (44 млн кв.метров) уже выставлено на продажу. В остальных проектах продажи пока не открыты.

Аномально высокий спрос, вызванный запуском льготной ипотеки в 2021 году, вновь начал расти летом 2023 года в связи с неопределённостью в вопросе продления льготных программ. По прогнозам экспертов, падения цен на новостройки не будет в связи с увеличением себестоимости строительства. Ожидается, что рост цен в 2024 году будет сопоставим с уровнем инфляции и достигнет 15% год к году.

Доля непроданного жилья в калининградских новостройках увеличилась за месяц с 36 до 38%.