Доля непроданного жилья в калининградских новостройках достигла 38%

Доля непроданного жилья в калининградских новостройках за месяц выросла с 36 до 38%. Таковы данные финансового института развития в жилищной сфере России «Дом.рф».

Объем строящихся площадей в ноябре составил 1199 тыс. квадратных метров. Из них открыты продажи 793 тысяч «квадратов». Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, средняя стоимость одного квадратного метра в этих домах составляет 91,4 тыс. рублей. В октябре эта цифра равнялась 89,8 тыс. рублей.

За год в Калининградской области значительно подорожали загородные дома и участки. В ноябре 2022 года стоимость сотки земли составляла в среднем 253 тыс. рублей, в ноябре 2023 — около 278 тыс. Примерно с той же скоростью в регионе растут и цены на загородную недвижимость. В ноябре 2022 года средняя стоимость такого дома составляла 13,8 млн рублей, в ноябре текущего года — порядка 15 млн, согласно данным сервиса для поиска недвижимости «Циан».