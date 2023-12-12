Компании Верхолаза разрешили построить две девятиэтажки в районе ДС «Янтарный»

Региональные власти выдали разрешения на строительство еще двух девятиэтажных домов на улице Горчакова в микрорайоне Сельма. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Здания появятся вблизи дворца спорта «Янтарный» и стадиона «Сельма». Оба здания планируют построить на земельном участке с кадастровым номером 39:15:130710:10178. Общая площадь одного из домов составит 10 387 кв. м, второго — 13 253,7 кв. м.

Разрешения на возведение объектов получил специализированный застройщик «Сатурн». Оба документа действуют до 23 ноября 2037 года. По данным из Единого госреестра юрлиц, учредителем компании «Сатурн» выступает депутат регионального заксобрания Евгений Верхолаз, директором — Дмитрий Васильев.