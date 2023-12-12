В центре Калининграда разрешили построить двухэтажный спортклуб

Власти региона выдали разрешение на строительство двухэтажного спортивного клуба на улице Космической в Калининграде. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Объект появится в районе ТЦ «Маяк», на земельном участке с кадастровым номером 39:15:132312:7. По данным министерства градостроительной политики, площадь здания составит 731 кв. м. Разрешение на строительство выдано физлицу, оно действует до июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что собственниками земельного участка на улице Космической являются Ксения Романчева и Данила Лукичев, объект решили построить на месте гаражей. Рядом со спортклубом планируют разместить парковку на восемь мест и площадку для контейнера под ТБО.

В сентябре 2022 года областное правительство разрешило построить здание вплотную к границам участка и уменьшить процент озеленения. При этом собственники смежных участков во время общественных обсуждений высказывались категорически против того, чтобы застройщик отклонился от предельных параметров. По их мнению, строительство объекта приведет к значительному ухудшению условий проживания людей и к увеличению нагрузки на инженерные сети близлежащих домов.