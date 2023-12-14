Власти могут продать форт на Балтийской косе меньше, чем за миллион рублей

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Правительство Калининградской области выставляет на аукцион руины форта «Западного», расположенные на Балтийской косе. Первоначальная стоимость объекта культурного наследия площадью 993,6 квадратных метров (кадастровый номер 39:14:030108:38) — 902 тысячи рублей. Победителю аукциона также передается в аренду земельный участок с кадастровым номером 39:14:030105:62 и площадью 56 110 квадратных метров.

О планах приватизации форта региональные власти объявили в феврале этого года. Объект был включен в прогнозный план приватизации госимущества Калининградской области на 2023 — 2025 годы.

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