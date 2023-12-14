Власти планируют продать форт на Балтийской косе меньше чем за миллион рублей

Правительство Калининградской области выставляет на аукцион руины форта «Западного», расположенные на Балтийской косе. Первоначальная стоимость объекта культурного наследия площадью 993,6 квадратных метров (кадастровый номер 39:14:030108:38) — 902 тысячи рублей. Победителю аукциона также передается в аренду земельный участок с кадастровым номером 39:14:030105:62 и площадью 56 110 квадратных метров.



О планах приватизации форта региональные власти объявили в феврале этого года. Объект был включен в прогнозный план приватизации госимущества Калининградской области на 2023 — 2025 годы.