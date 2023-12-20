В Калининграде за год на треть вырос спрос на студии во «вторичке»

Спрос на студии во вторичном жилье за год вырос в Калининграде на 32%. В среднем по стране показатель достиг 17%. Данные за 11 месяцев 2022 и 2023 годов сравнили аналитики сервиса «Авито Недвижимость».



Средняя стоимость квартиры в старом жилом фонде Калининграда составляет 5,4 млн. рублей. Показатель для студий — 3,1 млн. Доступность такого жилья — главная причина роста его популярности, считают эксперты.

Продавать компактные квартиры на «Авито» калининградцы за год стали на 23% чаще. При этом их стоимость снизилась на 6%. Цена за квадратный метр составляет 124 тыс. рублей. В среднем по стране «квадрат» в студиях дороже (152 тыс. рублей).

В условиях сложной экономической ситуации остро нуждающиеся в жилье калининградцы рассматривают самые доступные варианты, что также влияет на их стоимость. К примеру, в III квартале 2023 года самый значительный рост цен на недвижимость в регионе был зафиксирован в категории вторичного жилья низкого качества.