Стоимость долгосрочной аренды жилья в Калининграде составляет в среднем 20 тыс. рублей в месяц. Это на пять тысяч рублей меньше средней цены по стране. Итоги года на рынке долгосрочной аренды, сравнив показатели за 11 месяцев 2022 и 2023 годов, подвели аналитики «Авито Недвижимости».



По их данным, калининградцы за год стали сдавать квартиры на длительный срок на 13% реже. При этом спрос на услугу увеличился за тот же период на 17%. Отдельно приведены данные по однокомнатным квартирам. Снять «однушку» на длительный срок в Калининграде хотят на 21% чаще, чем годом ранее. При этом предложение сократилось на 12%. Стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет порядка 18 тыс. рублей.

В среднем по стране за это платят 21 тыс. Месяц проживания в столичной «однушке» обойдётся в 40 тыс. рублей. Почти в четыре раза ниже цены в Брянске и Кирове. За аренду однокомнатной квартиры там отдают в среднем 12 тыс. рублей в месяц.

«Спрос на долгосрочную аренду квартир сейчас растёт из-за снижения доступности ипотеки. Значительное количество тех, кто хотел покупать квартиру, были вынуждены переключиться на рынок аренды, поэтому поднимаются ставки найма и сокращается предложение», — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

За съём квартиры в Калининграде платят меньше, чем в среднем по стране