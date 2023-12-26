В Зеленоградске установили бронзовую тактильную карту с трехмерными домами (фото)

В Зеленоградске появилась тактильная карта центральной части города. Об этом местная администрация сообщает на своем сайте.



Карту установили в сквере на ул. Ткаченко. Она выполнена из бронзы и представляет собой 3D-модель. С ее помощью незрячие смогут получить представление о центре Зеленоградска. Карта подписана шрифтом Брайля.

Арт-объект появился в рамках проекта благоустройства «Янтарное ожерелье», который сейчас завершается в Зеленоградске. В его рамках капитально отремонтировали улицы Московскую и Ткаченко с прилегающими территориями, сейчас проводится их благоустройство.

Этот же проект предусматривал установку подземных мусорных контейнеров, которые появились в Зеленоградске.

Проект «Янтарное ожерелье» был разработан в 2021 году и стал одним из победителей общероссийского конкурса по благоустройству малых городов.