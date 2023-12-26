В Зеленоградске установили бронзовую тактильную карту с трехмерными домами (фото)

Фото: администрация Зеленоградска
Фото: администрация Зеленоградска
Все новости по теме: Городской облик

В Зеленоградске появилась тактильная карта центральной части города. Об этом местная администрация сообщает на своем сайте.

Карту установили в сквере на ул. Ткаченко. Она выполнена из бронзы и представляет собой 3D-модель. С ее помощью незрячие смогут получить представление о центре Зеленоградска. Карта подписана шрифтом Брайля.

Арт-объект появился в рамках проекта благоустройства «Янтарное ожерелье», который сейчас завершается в Зеленоградске. В его рамках капитально отремонтировали улицы Московскую и Ткаченко с прилегающими территориями, сейчас проводится их благоустройство.

Этот же проект предусматривал установку подземных мусорных контейнеров, которые появились в Зеленоградске.

Проект «Янтарное ожерелье» был разработан в 2021 году и стал одним из победителей общероссийского конкурса по благоустройству малых городов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter