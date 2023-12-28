Калининградская область вошла в список регионов с самыми дорогими загородными домами. Средняя стоимость такого объекта здесь — 6,5 млн рублей. Данные приводят аналитики «Авито Недвижимости» на основе показателей за полные 11 месяцев 2022 и 2023 годов.



По средней стоимости загородной недвижимости Калининградская область уступила только Московской, где дом стоит порядка 8 млн. Спрос на такие объекты сократился в регионе за год на 6%, предложение — на 2%.

Отдельно приводятся данные по дачам. Здесь также зафиксировано снижение спроса и предложения на 7 и 3% соответственно.

Статистика в среднем по стране, напротив, показывает увеличение предложения и спроса как на дома, так и на дачи. Средняя стоимость объекта оценивается в 3 — 3,3 млн рублей.

По данным сервиса «Циан», загородная недвижимость за год подорожала в регионе на 9%.