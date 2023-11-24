За год в Калининградской области значительно подорожали загородные дома и участки

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Стоимость сотки земли в Калининградской области выросла за год на 10%. В ноябре 2022 года она составляла в среднем 253 тыс. рублей, сейчас — около 278 тыс. Примерно с той же скоростью в регионе растут и цены на загородную недвижимость. В ноябре 2022 года средняя стоимость такого дома составляла 13,8 млн рублей, в ноябре текущего года — порядка 15 млн. Рост составил 9%. Данные приводят аналитики сервиса для поиска недвижимости «Циан».

В среднем по России загородные дома за год выросли в цене на 8%, участки — на 11%. Эксперты сравнили цены в активных объявлениях, опубликованных на сайте в ноябре 2022 и 2023 годов. В статистике учитывались земельные участки площадью от 5 до 50 соток и дома до 500 кв. метров с электричеством, отоплением и водоснабжением. Стоимость загородных домов и участков за год выросла во всех 25 регионах, лидирующих по объёму предложения. В большинстве из них земля дорожает быстрее недвижимости. В Красноярском крае разница составила 38%.

«Опережающий рост цен на участки связан с двумя причинами, — комментирует руководитель аналитического отдела „Циан“ Алексей Попов, — Во-первых, стоимость участка ощутимо дешевле стоимости дома (примерно в 5 раз), причём, чем беднее регион, тем разница заметнее; во-вторых, часть покупателей априори настроена на строительство собственными силами или под личным контролем, не доверяя качеству „готового изделия“. Эффективность такой стратегии вызывает вопросы, особенно в текущих условиях, когда сложно прогнозировать инфляцию на временной горизонт строительных работ».

По данным пресс-центра регионального отделения ПАО Сбербанк, калининградцы с начала 2023 года взяли в ипотеку на строительство индивидуальных жилых домов более 2 млрд рублей.

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