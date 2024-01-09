Облвласти: собственники жилья направляют Фонду капремонта 950 млн рублей в год

В 2024 году в областном бюджете на финансирование Фонда капитального ремонта заложено 1,4 млрд рублей. Это на 26% больше, чем направляют жители. Такая информация приводится в ответе правительства области на информационный запрос «Нового Калининграда».

По данным областных властей, с 2017 по 2023 годы с привлечением средств областного бюджета Фонд капитально отремонтировал в Калининградской области 596 многоквартирных домов. «Общая стоимость работ составила 5,1 млрд рублей, из них 3,9 млрд рублей — средства бюджета региона», — отмечается в ответе на запрос.

По словам чиновников, существенную поддержку из бюджета Фонд начал получать четыре года назад: в 2020 году — 550 млн руб., в 2021 году — 800 млн руб., в 2022 году — 1 млрд руб., в 2023 году — 1,3 млрд руб. «Динамика положительная и нарастает, в 2024 году поддержка региона достигнет почти 1,4 млрд рублей. Это на 26% больше, чем направляют жители (в среднем 950 млн руб.)», — утверждается в ответе на запрос.

При этом в отчетности, размещенной на сайте Фонда капитального ремонта, утверждается, что в 2020 году собственники перечислили взносов в общем объеме 923 млн руб., в 2021 году — 1,257 млрд руб., в 2022 году от населения и юрлиц поступило 1,233 млрд руб.