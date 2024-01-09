Ремонт фасада виллы Мель перенесли на 2024 год из-за обнаружения орнаментального панно (фото)

Виллу, расположенную по адресу дом № 17 на улице Чапаева в Калининграде и построенную в 1905-1906 годах по проекту преподавателя Королевской школы строительства, архитектора Эрнста Меля, не успели отремонтировать в 2023 году, так как рабочие при демонтаже штукатурного слоя обнаружили исторические фасадные элементы здания. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Калининградской области. В Фонде уточнили, что под современными слоями были найдены «аутентичная фактурная штукатурка, декоративные обрамления оконных проёмов и два орнаментальных панно в хорошей сохранности».



«Для возможности сохранения декоративных элементов и продолжения работ мы сотрудничаем с союзом реставраторов России, — пояснили в пресс-службе. — В настоящее время мы корректируем проектную документацию по данному объекту. Работы по ремонту должны закончить к концу 2024 года».

Ремонт здания начался осенью прошлого года, несмотря на то, что торги на капремонт здания еще в мае 2022 года выиграла компания «Промтехсервис».

Руководитель Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин рассказывал «Новому Калининграду», что сроки по проектированию сместились из-за затянувшейся историко-культурной экспертизы.

Фото предоставлено Фондом капремонта Калининградской области