Облвласти ищут подрядчика для ремонта столетней виллы в Калининграде

Облвласти ищут подрядчика для ремонта столетней виллы в Калининграде
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Капитальный ремонт

Областные власти ищут подрядчика для ремонта виллы Мель на улице Чапаева, 17, в Калининграде. Информация об аукционе размещена на портале госзакупок.

Согласно технической документации, подрядчику предстоит отремонтировать фасад виллы. На эти цели выделено 4 млн рублей, заказчиком работ выступает Фонд капремонта области. Исполнителя работ определят 13 мая, ему придётся выполнить работы в течение 110 дней.

«Вилла построена в Кёнигсберге в районе Амалиенау на Регент-штрассе 17 в 1905-1906 годах. Автором проекта и владельцем виллы был преподаватель Королевской школы строительства архитектор Эрнст Мель», — сообщает портал «Пруссия 39». Согласно постановлению правительства Калининградской области, вилла Мель включена в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Ремонт здания начался осенью прошлого года, несмотря на то, что торги на капремонт здания еще в мае 2022 года выиграла компания «Промтехсервис». Руководитель Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин рассказывал «Новому Калининграду», что сроки по проектированию сместились из-за затянувшейся историко-культурной экспертизы. Осенью при демонтаже штукатурного слоя рабочие обнаружили исторические фасадные элементы здания, из-за чего власти начали корректировать проектно-сметную документацию и обозначили новый срок окончания ремонта — конец 2024 года.

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