В усадьбе Парненен собирались создать рекреационно-оздоровительный центр

В усадьбе Парненен, расположенной на улице Школьной в поселке Красный Яр Гвардейского района, собирались создать гостиничный рекреационно-оздоровительный центр. Об этом «Новому Калининграду» сообщила заместитель директора «Центра поддержки предпринимательства Калининградской области» Жанна Янберг.



Янберг подтвердила, что в Фонд поступала заявка на реализацию проекта по приспособлению усадебного дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, к современному использованию.

Также Янберг напомнила, что новые заявки пока не принимаются «в связи с исчерпанием бюджетных ассигнований», а также «в связи с существующими финансовыми обязательствами Фонда по ранее заключенным договорам».

«Возобновление приема заявок по программе возможно при условии доведения до Фонда за счет средств регионального бюджета дополнительного финансирования, направленного на финансирование проектов по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот Калининградской области», — добавила чиновница.

О приостановке программы в Калининградской области еще в середине ноября заявлял директор областного «Центра поддержки предпринимательства» Кирилл Лило.

О том, что активно разрушающаяся и пережившая несколько пожаров усадьба Парненен может стать участником программы, в сентябре 2023 года «Новому Калининграду» сообщал начальник отдела кредитования промышленности «Центра поддержки предпринимательства Калининградской области» Кирилл Солодухин.

«По усадьбе Парненен у нас уже документы поданы — там серьезный проект от местного инвестора», — рассказывал Солодухин.

Осенью 2020 года имение должно было стать участником благотворительного проекта по сбору средств на восстановление памятников (инициатива принадлежала губернатору Антону Алиханову, ее предстояло реализовать в партнёрстве с благотворительным фондом «Благоустройство и взаимопомощь»).

В XIX веке имение Парненен, как сообщает портал prussia39.ru, принадлежало депутату Рейхстага Людвигу фон Массау-Парненен. Усадебный дом построен в Парненене (бывшее название Красного Яра) в конце XIX века. В начале XX века в имении Парненен разводили тракененскую породу лошадей, в нем функционировали: молочный завод, кузница, мастерская, зернохранилище и ветряная мельница.

В послевоенные годы в усадебном доме размещалась школа, с 1990-х годов — магазин, библиотека и почта. С 2015 года здание, признанное в марте 2007 года объектом культурного наследия регионального значения, заброшено и разрушается.