Проект льготного кредитования объектов культурного наследия в регионе временно приостановлен

В Калининградской области временно приостановлен прием заявок на льготное кредитование ремонта объектов культурного наследия. Тема обсуждалась во время пресс-завтрака с директором областного «Центра поддержки предпринимательства» Кириллом Лило в «Российской газете» в понедельник, 13 ноября.



«Мы, наверно, просто на ближайшее время пока приостановим прием заявок <...> очень важно сейчас понаблюдать, какой вообще будет эффект от этой программы», — сообщил Лило.

Директор «Центра поддержки предпринимательства» уточнил, что к возможности возобновления проекта вернутся, ориентировочно, в середине следующего года. Со слов Лило, сейчас Центр содействия предпринимательству курирует 16 объектов культурного наследия, сумма совокупного потенциального финансирования превышает 4 млрд рублей.

В числе одобренных проектов, получивших льготное финансирование, числятся пивоварня Понарт в Калининграде, замок Рагнит в Немане, здание замковой мельницы Гердауэна в Железнодорожном, музей «Блокгауз» в Калининграде, Дом пастора в Советске, здание банка в Советске, дом в Светлогорске и Форт № 3 в Калининграде. А также замок Тапиау в Гвардейске, Крайсхаус в Железнодорожном и здание окружной больницы в Черняховске. В сентябре власти анонсировали включение в программу бастиона «Грольман», усадьбы Парненен в поселке Красный Яр, замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовске, кирхи Святой Барбары в Храброво, нежилого здания в поселке Бережковское, исторического отеля и водонапорной башни на улице Спортивной в Черняховске.

По условиям программы в случае успешной реализации проекта половину суммы кредита инвестор может не возвращать.